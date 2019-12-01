'Vance' evoluciona a categoría 1 cerca de Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 07:29:44

Ciudad de México, a 23 de agosto 2026.- La tormenta tropical ‘Vance’ evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el reporte de las 3:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según la información oficial, el centro del sistema se localizaba a 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Además, se indicó que presentaba vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Por otra parte, se prevé que ‘Vance’ prevé lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el centro y suroeste de Michoacán y la costa de Guerrero.

Mientras que en Oaxaca se esperan intervalos de chubascos, de cinco a 25 milímetros.