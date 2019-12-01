SSM exhorta a extremar precauciones ante lluvias persistentes en Michoacán

SSM exhorta a extremar precauciones ante lluvias persistentes en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 14:50:27
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Morelia, Michoacán, 1 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias persistentes durante todo el día en el territorio estatal, en especial en el caso de niñas, niños y personas adultas mayores, quienes componen grupos vulnerables.

La SSM recomienda mantenerse informado sobre las recomendaciones e indicaciones de Protección Civil de su localidad, a fin de conocer las condiciones de las vialidades, las zonas de riesgo y la ubicación de los refugios temporales. Ante cualquier situación de riesgo, inundación, accidente o contingencia médica, se recomienda llamar de inmediato al número de emergencias 911, que opera las 24 horas del día.

Asimismo, es importante mantenerse abrigado, evitar cambios bruscos de temperatura, utilizar paraguas, impermeables y calzado cerrado si es necesario salir de casa, así como cambiarse de ropa en caso de mojarse, para prevenir enfriamientos que debiliten el sistema inmunológico.

El estancamiento de agua derivado de las precipitaciones continuas puede elevar el riesgo de proliferación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue. Por ello, es importante aplicar la estrategia de "Lava, Tapa, Voltea y Tira" en todos los recipientes, cubetas, floreros o llantas que puedan acumular agua de lluvia y convertirse en criaderos de mosquitos.

La SSM reitera que, ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, tos o malestar estomacal, se debe acudir al centro de salud más cercano para recibir atención oportuna y evitar la automedicación.

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