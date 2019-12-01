Sheinbaum se dice "orgullosa" de apoyar a Cuba

Ciudad de México, a 9 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se dijo “orgullosa de apoyar a Cuba” con el envío de ayuda humanitaria, y rechazó las versiones sobre el supuesto ocultamiento de información sobre el respaldo a dicho país.

“Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana rechazó que su gobierno haya reservado información sobre los envíos de ayuda a petición de La Habana, como lo publicó el diario El Universal, que cita a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En ese sentido, la gobernante aseguró que su Administración cuenta con registros sobre las exportaciones y que estas se han realizado bajo esquemas comerciales, así como de la ayuda humanitaria que México ha decidido enviar a Cuba.