Sheinbaum responde a declaraciones de Trump sobre guerra de 1847

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 12:17:17

Ciudad de México, a 4 de febrero 2026.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump presumiera la invasión estadounidense a México en 1847, en la que la República Mexicana perdió la mitad de su territorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió y dijo “no somos Santa Anna”.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseveró que ha que defender la soberanía nacional “siempre”.

“Ya saben cuál es mi opinión: no somos Santa Anna. Hay que defender la soberanía siempre”, resaltó la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, habló sobre el proceso de negociación del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y mencionó que el Gobierno estadounidense planteó 54 observaciones que, en su consideración, afectan la relación comercial.

“Ya prácticamente todos están saldados. Hay algunos que no se puede hacer exactamente lo que ellos dicen. Por ejemplo, ellos decían: se están poniendo barreras al sector eléctrico”, explicó la gobernante.