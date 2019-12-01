Sheinbaum pide un "juicio justo" para Maduro en EEUU

Ciudad de México, a 6 de México, a 6 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió un “juicio justo” para Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

“En este caso, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre… Eso es lo que hay que pedir, para que realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia y en este particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, puntualizó la mandataria mexicana.

De igual forma, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que la postura de la República Mexicana sobre el rechazo a la intervención estadounidense afirmó que “independientemente” de la opinión que se tenga de la presidencia de Nicolás Maduro o del Gobierno venezolano, su Administración condena la “invasión” por parte de Washington en Caracas.

Recordó que México defiende la “no intervención, la solución pacífica de las controversias”, por lo que refirió que aunque “un país sea muy pequeño en el terreno internacional todos somos iguales”.

“Por eso se habla de la igualdad jurídica de los Estados. La cooperación internacional para el desarrollo, que es lo que yo decía ayer. La mejor manera de ayudar a un país es la cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”, aseveró la gobernante.