Sheinbaum expresa solidaridad con Japón por el sismo de 7.7

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 10:17:09

Ciudad de México, a 20 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su solidaridad con el pueblo de Japón, luego de que se registrara un terremoto de magnitud 7.7 en el archipiélago asiático.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que espera que no haya pérdidas humanas a causa del sismo.

“Nuestra solidaridad, hubo un sismo importante en Japón, nuestra solidaridad, esperamos que no haya habido pérdidas humanas. Estaremos pendientes de la información”, refirió la jefa del Ejecutivo federal.

Durante la tarde del 20 de abril (hora local), se registró un movimiento telúrico en la costa noreste del territorio nipón.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el ⁠movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico a una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se activaron las alertas de tsunami.