Sheinbaum encabeza entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Chiapas

Ciudad de México, 4 de febrero de 2026.– A través de un enlace desde Palacio Nacional a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de las primeras 96 viviendas del desarrollo habitacional La Gloria, a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Este conjunto forma parte de las 280 viviendas que se construyen en dicho desarrollo y del programa federal Vivienda para el Bienestar, que contempla la edificación de 1.8 millones de hogares en todo el país.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta de vivienda en Chiapas aumentó de 45 mil a 70 mil 700 acciones, a cargo del Infonavit, Conavi y Fovissste, lo que beneficiará a 268 mil personas mediante una inversión de 44 mil 822 millones de pesos, además de generar 224 mil empleos directos y 336 mil indirectos. Asimismo, se regularizarán 10 mil lotes en la entidad.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que las 280 viviendas del desarrollo La Gloria ya fueron asignadas a sus beneficiarios. Indicó que en Chiapas el Infonavit tiene una meta de 34 mil viviendas, de las cuales 12 mil 400 ya están en desarrollo mediante 19 proyectos en municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tonalá, Huixtla, Comitán y Chiapa de Corzo. El 70 por ciento de estas obras ya inició, mientras que el resto comenzará en el primer semestre del año.

Añadió que existen 20 proyectos adicionales para la construcción de 15 mil viviendas, y que 6 mil más se contratarán en 2027. Además, destacó que en Chiapas se corrigieron 44 mil créditos impagables, de los cuales 2 mil fueron liquidados, 10 mil redujeron su saldo y 32 mil fueron reestructurados con quitas, disminución de intereses y reducción de mensualidades.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reiteró su respaldo al proyecto de Nación encabezado por la presidenta Sheinbaum, al señalar que la construcción de vivienda digna es una vía para lograr prosperidad compartida. Beneficiarias y beneficiarios del programa agradecieron el acceso a un hogar que brinda mayor bienestar a sus familias.