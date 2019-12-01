Sheinbaum comienza año con respaldo de más del 70% de la población, según encuestas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 08:40:57

Ciudad de México, a 6 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comenzó el año 2026 con una aprobación ciudadana de más del 72 por ciento, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.

Ante la pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo?”, poco más del 72 por ciento de los encuestados respondió que está “de acuerdo”.

Por otra parte, un 18 por ciento dijo que “en desacuerdo”. Mientras que el 7% dijo “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”; y 3 por ciento “no sabe/ no contestó”.

Asimismo, las personas cuestionadas señalaron que su apoyo obedece a la ganancia del peso frente al dólar principalmente, así como el incremento al salario mínimo, entre otras razones.

También este aval ciudadano se da en el contexto de la disminución de 37 por ciento en los homicidios dolosos, al registrar 32 homicidios menos diarios, de acuerdo con el último reporte de incidencia delictiva en el país.