Sheinbaum celebra aprobación unánime de la reforma laboral de 40 horas

Ciudad de México, 2 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación unánime en los congresos locales de la reforma laboral que establece la jornada semanal de 40 horas, al destacar que se trata de un logro alcanzado por consenso y que será publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que ya se alcanzó el número necesario de avales estatales para concretar la modificación constitucional.

“El día de hoy vamos a hablar de empleo, las 40 horas, porque ya se aprobó en los congresos suficientes para poderlo publicar el día de mañana. Es un muy buen dato de la economía. Lo que más nos importa no solo es el crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados. Entonces es muy buena noticia para el país”, expresó.

Sheinbaum destacó que la reducción de la jornada laboral representa un avance en materia de derechos laborales y forma parte de la estrategia para fortalecer el mercado interno, priorizando no solo el crecimiento económico, sino también mejores condiciones salariales y de trabajo para la población.