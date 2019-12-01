Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a hombre localizado sin vida en zona de Belisario Domínguez, Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 10:29:18

Morelia, Michoacán, 9 de abril del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan el apoyo de la sociedad en general para lograr la identificación de un hombre que fue localizado sin vida el 6 de mayo de 2019, en la localidad de Belisario Domínguez, en Morelia.

Sobre el particular se informó que con base en los dictámenes periciales, el hombre tenía una edad aproximada de entre 30 y 35 años; estatura de 1.70 metros y complexión delgada.

Como media filiación presentaba tez morena; cabello de color negro, ondulado, largo en regiones parietales y corto en el resto; frente mediana; cejas pobladas, arqueadas y de color negro, separadas en su centro; ojos medianos de iris café oscuro; nariz recta de base mediana; boca mediana con labios delgados; bigote afeitado y barba en piocha recortada; mentón ovalado, así como cara ovalada y pabellones auriculares medianos con lóbulos adheridos.

Como señas particulares, presentaba perforaciones en ambos lóbulos de las orejas.

Al momento de su localización, vestía playera tipo camuflaje color verde, talla G; pantalón tipo cargo camuflaje color azul, talla 30; ropa interior tipo tanga color azul; bóxer color negro sin marca visible; calcetines color negro; y botas color negro, talla 37.

La FGE exhorta a cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a su identificación, a comunicarse de manera confidencial con la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.