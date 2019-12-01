Semana Santa deja menos turistas en playas de Veracruz y tiene caída en ventas de mariscos

Semana Santa deja menos turistas en playas de Veracruz y tiene caída en ventas de mariscos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Abril de 2026 a las 20:58:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Veracruz, Ver., 4 de abril de 2026.- En plena temporada de Semana Santa, las playas de Veracruz registraron menor afluencia de visitantes en comparación con el año pasado, situación que ya impacta a comerciantes de pescados y mariscos, quienes reportan una caída de hasta 60% en sus ventas.

Prestadores de servicios y vendedores señalaron que, pese a tratarse de uno de los periodos vacacionales más fuertes del año, el flujo de turistas no alcanzó las expectativas, lo que se ha reflejado directamente en la actividad comercial de las zonas costeras.

El descenso también se observa en el sector turístico. De acuerdo con cifras oficiales, la ocupación hotelera se mantiene alrededor del 80%, lejos del casi 96% que se reportaba en la misma temporada del año pasado.

La situación ocurre luego de que la gobernadora Rocío Nahle restara importancia al problema y lo calificara como “solo gotas”, en referencia a la afectación de hidrocarburos registrada en playas de la entidad.

Aunque las autoridades estatales han insistido en que las playas permanecen abiertas y en condiciones para recibir visitantes, comerciantes y prestadores de servicios advierten que la respuesta del turismo ha sido menor a la esperada, con efectos visibles en la derrama económica local.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran a un hombre sin vida en el Río Grande de Morelia
Localizan sin vida a pareja en panteón de Parácuaro, Michoacán
Ataque armado deja un hombre sin vida en la Jacona, Michoacán
Aprehenden en el estado de Veracruz, a adolescente presunta responsable del homicidio de una joven
Más información de la categoria
De las aulas al reclusorio: Adolescente que mató a dos profesoras con rifle de asalto en Michoacán, es vinculado a proceso
Madrugan a viajeros en vacaciones: aumentaron tarifas de aeropuertos en México en plena Semana Santa
Accidente de moto en Ecuandureo, Michoacán, deja dos heridos
Anuncia Bedolla 127 mdp para la segunda etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua
Comentarios