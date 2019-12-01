Semana Santa deja menos turistas en playas de Veracruz y tiene caída en ventas de mariscos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Abril de 2026 a las 20:58:29

Veracruz, Ver., 4 de abril de 2026.- En plena temporada de Semana Santa, las playas de Veracruz registraron menor afluencia de visitantes en comparación con el año pasado, situación que ya impacta a comerciantes de pescados y mariscos, quienes reportan una caída de hasta 60% en sus ventas.

Prestadores de servicios y vendedores señalaron que, pese a tratarse de uno de los periodos vacacionales más fuertes del año, el flujo de turistas no alcanzó las expectativas, lo que se ha reflejado directamente en la actividad comercial de las zonas costeras.

El descenso también se observa en el sector turístico. De acuerdo con cifras oficiales, la ocupación hotelera se mantiene alrededor del 80%, lejos del casi 96% que se reportaba en la misma temporada del año pasado.

La situación ocurre luego de que la gobernadora Rocío Nahle restara importancia al problema y lo calificara como “solo gotas”, en referencia a la afectación de hidrocarburos registrada en playas de la entidad.

Aunque las autoridades estatales han insistido en que las playas permanecen abiertas y en condiciones para recibir visitantes, comerciantes y prestadores de servicios advierten que la respuesta del turismo ha sido menor a la esperada, con efectos visibles en la derrama económica local.