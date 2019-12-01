SAT anuncia suspensión de actividades tras ola de violencia en 4 estados

SAT anuncia suspensión de actividades tras ola de violencia en 4 estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 08:22:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que algunas oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) suspenderán actividades el lunes 23 de febrero, en los siguientes estados:

Jalisco:

 • Oficina Desconcentrada Jalisco 1 (Guadalajara)

• Oficina Desconcentrada Jalisco 2 (Guadalajara Sur)

 • Oficina Desconcentrada Jalisco 3 (Zapopan)

• MST Puerto Vallarta

• MST Ocotlán

• MST Autlán de Navarro

• MST Ciudad Guzmán

• MST Tepatitlán

• MST Lagos de Moreno Nayarit

Nayarit:

• Oficina Desconcentrada Nayarit 1 (Tepic)

Michoacán:

• Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia)

• MST Apatzingán

• MST La Piedad

• MST Lázaro Cárdenas

• MST Pátzcuaro

• MST Sahuayo

• MST Uruapan

• MST Zamora

• MST Zitácuaro

Colima:

• MST Manzanillo

Las citas que los contribuyentes tengan confirmadas para trámites presenciales se reprogramarán cuando se reanude la atención, por lo que se les solicita mantenerse informados a través de los medios oficiales: • Portal del SAT: sat.gob.mx • Comunicados de Prensa • Facebook: SAT México • X: @SATMX • Instagram: satmx • YouTube: @satmx • Tiktok: @sat_mx.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendian dos vehículos en Las Américas, en Celaya, Guanajuato
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa
Harfuch da cifras oficiales tras jornada violenta por abatimiento de "El Mencho"
Reportan al menos 26 muertos en Jalisco durante actos de violencia por detención de "El Mencho"
Más información de la categoria
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa
Harfuch da cifras oficiales tras jornada violenta por abatimiento de "El Mencho"
Reportan al menos 26 muertos en Jalisco durante actos de violencia por detención de "El Mencho"
Se reactivan quemas nocturnas en Michoacán tras muerte de “El Mencho”
Comentarios