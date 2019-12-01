SAT anuncia suspensión de actividades tras ola de violencia en 4 estados

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que algunas oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) suspenderán actividades el lunes 23 de febrero, en los siguientes estados:
Jalisco:
• Oficina Desconcentrada Jalisco 1 (Guadalajara)
• Oficina Desconcentrada Jalisco 2 (Guadalajara Sur)
• Oficina Desconcentrada Jalisco 3 (Zapopan)
• MST Puerto Vallarta
• MST Ocotlán
• MST Autlán de Navarro
• MST Ciudad Guzmán
• MST Tepatitlán
• MST Lagos de Moreno Nayarit
Nayarit:
• Oficina Desconcentrada Nayarit 1 (Tepic)
Michoacán:
• Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia)
• MST Apatzingán
• MST La Piedad
• MST Lázaro Cárdenas
• MST Pátzcuaro
• MST Sahuayo
• MST Uruapan
• MST Zamora
• MST Zitácuaro
Colima:
• MST Manzanillo
Las citas que los contribuyentes tengan confirmadas para trámites presenciales se reprogramarán cuando se reanude la atención, por lo que se les solicita mantenerse informados a través de los medios oficiales: • Portal del SAT: sat.gob.mx • Comunicados de Prensa • Facebook: SAT México • X: @SATMX • Instagram: satmx • YouTube: @satmx • Tiktok: @sat_mx.