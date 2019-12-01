SAT alerta por fraudes y pide usar solo teléfonos y canales oficiales

Ciudad de México, 4 de abril de 2026.- Ante el riesgo de fraudes contra contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a la población a utilizar únicamente sus medios de contacto oficiales para realizar trámites, solicitar asesoría o resolver dudas fiscales.
La autoridad fiscal advirtió que en buscadores de internet y redes sociales circulan números telefónicos no oficiales que pueden ser utilizados por terceros para engañar a usuarios y obtener información personal.
Por ello, el SAT insistió en que la atención telefónica solo debe solicitarse a través de MarcaSAT, en el número 55 62 72 27 28, además del servicio de Chat Uno a Uno, ambos disponibles de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 horas.
La dependencia también recordó que nunca solicita contraseñas, claves fiscales ni datos personales sensibles por teléfono, mensajes o redes sociales, por lo que pidió a las personas desconfiar de cualquier contacto sospechoso que solicite este tipo de información.
En caso de detectar intentos de fraude o actividades irregulares, las personas contribuyentes pueden presentar una denuncia a través del número 55 88 52 22 22 o mediante el correo electrónico habilitado por la autoridad fiscal en denuncias@sat.gob.mx
Las redes sociales oficiales del SAT son:
- Facebook: SAT México
- X (antes Twitter): SATMX
- Instagram: satmx
- TikTok: sat_mx
- YouTube: Servicio de Administración Tributaria
Con este llamado, el SAT busca reforzar la seguridad digital de los usuarios y prevenir engaños relacionados con trámites fiscales, especialmente aquellos que suelen aumentar mediante números falsos difundidos en plataformas no oficiales.