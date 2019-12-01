SAT alerta por fraudes y pide usar solo teléfonos y canales oficiales

SAT alerta por fraudes y pide usar solo teléfonos y canales oficiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Abril de 2026 a las 21:59:44
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Ciudad de México, 4 de abril de 2026.- Ante el riesgo de fraudes contra contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a la población a utilizar únicamente sus medios de contacto oficiales para realizar trámites, solicitar asesoría o resolver dudas fiscales.

La autoridad fiscal advirtió que en buscadores de internet y redes sociales circulan números telefónicos no oficiales que pueden ser utilizados por terceros para engañar a usuarios y obtener información personal.

Por ello, el SAT insistió en que la atención telefónica solo debe solicitarse a través de MarcaSAT, en el número 55 62 72 27 28, además del servicio de Chat Uno a Uno, ambos disponibles de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 horas.

La dependencia también recordó que nunca solicita contraseñas, claves fiscales ni datos personales sensibles por teléfono, mensajes o redes sociales, por lo que pidió a las personas desconfiar de cualquier contacto sospechoso que solicite este tipo de información.

En caso de detectar intentos de fraude o actividades irregulares, las personas contribuyentes pueden presentar una denuncia a través del número 55 88 52 22 22 o mediante el correo electrónico habilitado por la autoridad fiscal en denuncias@sat.gob.mx

Las redes sociales oficiales del SAT son: 

  • Facebook: SAT México
  • X (antes Twitter): SATMX
  • Instagram: satmx
  • TikTok: sat_mx
  • YouTube: Servicio de Administración Tributaria 

Con este llamado, el SAT busca reforzar la seguridad digital de los usuarios y prevenir engaños relacionados con trámites fiscales, especialmente aquellos que suelen aumentar mediante números falsos difundidos en plataformas no oficiales.

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