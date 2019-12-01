Rutas de transporte público operan con normalidad en Morelia: ITransporte

Rutas de transporte público operan con normalidad en Morelia: ITransporte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 08:46:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 2 de marzo de 2026.- El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte) informa que la gran mayoría de las rutas del servicio público en la capital continúan operando con normalidad este lunes, incluyendo la totalidad del transporte urbano y suburbano, ante versiones sobre una posible suspensión del servicio por parte de algunas rutas.

La directora general del ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, señaló que tiene conocimiento y confirmación de que rutas como la Gris, Azul, Naranja, Café 1, Morada 2 y Rosa, así como parte de las rutas Roja 1 y Roja 2, entre otras, mantienen su operación habitual, garantizando el traslado de las y los usuarios en distintos puntos de la ciudad. 

La funcionaria hizo un llamado a continuar en diálogo abierto mediante los canales institucionales correspondientes y a evitar afectaciones a las y los usuarios e insistió en que la mesa de atención y diálogo está siempre abierta. “Debemos siempre priorizar a nuestras usuarias y usuarios, por ello es necesario continuar con el proceso de modernización de la mano del sector”, puntualizó. 

Indicó además que el instituto se encuentra revisando las inquietudes expresadas por transportistas pertenecientes a la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), por lo que se tiene programada una reunión de trabajo este mismo día por la tarde, con el objetivo de mantener la comunicación directa y atender cualquier planteamiento mediante el diálogo institucional.

El ITransporte hace un llamado a las distintas rutas y organizaciones del sector a privilegiar las mesas de diálogo y la coordinación permanente, a fin de evitar afectaciones a las y los usuarios y asegurar la continuidad del servicio público en beneficio de la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Amenazan de muerte a periodista de Veracruz; urgen medidas de protección
En Apatzingán, Michoacán detienen a presunto operador regional vinculado a extorsión y homicidios
Hallan prendas que serían de estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; hay un detenido
Presuntos pagos criminales ponen en la mira a fuerza especial chiapaneca; estarían en la "narconómina" del "Mencho"
Más información de la categoria
Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan; es escoltado por seguridad federal
Trump presume éxito de la operación ‘Furia Épica’ y advierte: “lo más fuerte está por venir”
Presuntos pagos criminales ponen en la mira a fuerza especial chiapaneca; estarían en la "narconómina" del "Mencho"
Coronas excéntricas marcan el funeral de “El Mencho” en Guadalajara; llegó una de "Gallo"
Comentarios