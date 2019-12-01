Rutas de transporte público operan con normalidad en Morelia: ITransporte

Morelia, Michoacán, 2 de marzo de 2026.- El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte) informa que la gran mayoría de las rutas del servicio público en la capital continúan operando con normalidad este lunes, incluyendo la totalidad del transporte urbano y suburbano, ante versiones sobre una posible suspensión del servicio por parte de algunas rutas.

La directora general del ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, señaló que tiene conocimiento y confirmación de que rutas como la Gris, Azul, Naranja, Café 1, Morada 2 y Rosa, así como parte de las rutas Roja 1 y Roja 2, entre otras, mantienen su operación habitual, garantizando el traslado de las y los usuarios en distintos puntos de la ciudad.

La funcionaria hizo un llamado a continuar en diálogo abierto mediante los canales institucionales correspondientes y a evitar afectaciones a las y los usuarios e insistió en que la mesa de atención y diálogo está siempre abierta. “Debemos siempre priorizar a nuestras usuarias y usuarios, por ello es necesario continuar con el proceso de modernización de la mano del sector”, puntualizó.

Indicó además que el instituto se encuentra revisando las inquietudes expresadas por transportistas pertenecientes a la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), por lo que se tiene programada una reunión de trabajo este mismo día por la tarde, con el objetivo de mantener la comunicación directa y atender cualquier planteamiento mediante el diálogo institucional.

El ITransporte hace un llamado a las distintas rutas y organizaciones del sector a privilegiar las mesas de diálogo y la coordinación permanente, a fin de evitar afectaciones a las y los usuarios y asegurar la continuidad del servicio público en beneficio de la ciudadanía.