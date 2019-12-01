Refuerzan coordinación metropolitana para la atención de contingencias por temporadas de incendios y de lluvias 2026

Querétaro, Querétaro, 9 de abril del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar estrategias de prevención y atención ante posibles contingencias, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) llevó a cabo la Reunión Interinstitucional de la Zona Metropolitana, donde también se compartieron análisis de las acciones implementadas y los resultados obtenidos a partir de la Declaratoria de Emergencia por las Temporadas de Incendios Forestales y de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025.

Durante el encuentro, que contó con la participación del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, así como de autoridades y responsables de Protección Civil de los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan, el director general de la CEPCQ, Javier Amaya Torres, destacó que la protección civil es una tarea compartida que requiere del compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía y del gobierno para garantizar entornos seguros y prevenir riesgos.

Asimismo, subrayó la importancia de aprovechar la experiencia adquirida durante el año anterior para fortalecer las acciones preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia próxima.

Al presentar los proyectos estratégicos para la atención de emergencias, se compartieron datos relevantes que permiten dimensionar el impacto de estos fenómenos en lo que va del presente año.

Hasta el momento, se tiene registro de mil 150 incendios en el estado, con una afectación total de ocho mil 522 hectáreas; de los cuales, 23 corresponden a incendios registrados en áreas naturales protegidas, con afectación a 404.9 hectáreas, mientras que el resto corresponde a siniestros en zonas no forestales, cerriles, agrícolas y de pastizal en entorno urbano y suburbano.

Estos resultados permiten identificar áreas de oportunidad y fortalecer los mecanismos de coordinación, priorizando acciones preventivas, el uso eficiente de recursos y la implementación de estrategias conjuntas entre los municipios.

Asimismo, se acordó reforzar la comunicación permanente, la capacitación del personal operativo y la ejecución de acciones anticipadas que contribuyan a mitigar riesgos durante la próxima temporada de lluvias, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.

Con estas acciones, las autoridades refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada y estratégica para proteger a la población, fortaleciendo un Sistema Estatal de Protección Civil más preparado, eficiente y cercano a la gente.

En esta sesión se contó también con la participación de autoridades y representantes de las Secretarías de Gobierno; de Desarrollo Agropecuario; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; así como de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y Desarrollo Urbano; de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI); Comisión Estatal de Aguas (CEA) y Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Asimismo, se contó con la participación de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).