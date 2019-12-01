Protección Civil realizará reunión nacional por la temporada de incendios forestales 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 12:27:45

Ciudad de México, 4 de febrero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llevará a cabo del 9 al 11 de febrero la Reunión Nacional de Protección Civil por la Temporada de Incendios Forestales 2026, con sede en Baja California.

El encuentro reunirá a los 32 titulares estatales de Protección Civil, así como a personal de dependencias federales, estatales y municipales, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y definir estrategias para la prevención, combate y manejo del fuego durante la próxima temporada de incendios.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Metropolitano de Convenciones de Baja California, donde se establecerán los programas operativos, la delimitación de acciones para el resguardo de áreas naturales protegidas y el estado de fuerza necesario para una respuesta eficiente ante emergencias forestales.

Como parte central de la estrategia, más de mil 500 integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recibirán capacitación especializada, con el fin de garantizar una respuesta técnica homologada en todo el país.

El programa de formación, coordinado por la CNPC y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), incluye cursos en Sistema de Comando de Incidentes Nivel Básico, así como talleres sobre Misiones de Enlace y Coordinación (ECO), comportamiento del fuego y acciones de prevención y preparación.

Autoridades federales señalaron que este esfuerzo busca mitigar los impactos ambientales y sociales de los incendios forestales, al tiempo que se refuerza la protección de la población y del patrimonio natural del país.