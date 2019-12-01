Prevén lluvias en sureste y ambiente cálido en gran parte del país

Prevén lluvias en sureste y ambiente cálido en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 07:29:01
Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío 37 se extenderá sobre el Mar Caribe y el sur de la península de Yucatán y se mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, fuertes en Puebla y Campeche.

Por otra parte, la masa de aire ártico asociada al frente frío generará ambiente frío a muy frío al amanecer y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

En contraste, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de lluvias para el lunes 23 de febrero de 2026:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y este).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Tabasco (sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas) y Campeche.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy

  • De 40 a 45 °C: Colima y Michoacán (costa).
  • De 35 a 40 °C: Durango (noroeste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
  • De 30 a 35 °C: Baja California Sur y Chihuahua (oeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.
Noventa Grados
