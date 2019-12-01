Prevén lluvias en sureste y ambiente cálido en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 07:29:01

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío 37 se extenderá sobre el Mar Caribe y el sur de la península de Yucatán y se mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, fuertes en Puebla y Campeche.

Por otra parte, la masa de aire ártico asociada al frente frío generará ambiente frío a muy frío al amanecer y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

En contraste, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de lluvias para el lunes 23 de febrero de 2026:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (norte y este).

: Chiapas (norte y este). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz (Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Tabasco (sur).

: Veracruz (Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Tabasco (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas) y Campeche.

: Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas) y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Quintana Roo.

: Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy

De 40 a 45 °C : Colima y Michoacán (costa).

: Colima y Michoacán (costa). De 35 a 40 °C : Durango (noroeste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Durango (noroeste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California Sur y Chihuahua (oeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: