Poder de Bases de la CNTE sale a la calles de Morelia a manifestarse

Poder de Bases de la CNTE sale a la calles de Morelia a manifestarse
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 11:58:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección 18, fracción Poder de Base, salieron a las calles de la capital michoacana para exigir el cumplimiento de su minuta; no descartan instalar un plantón en el mes de mayo frente a Palacio de Gobierno.

Entre sus principales demandas se encuentran la recategorización de docentes, el pago a eventuales y la atención al déficit de profesores en distintos puntos del estado, entre otras. Al respecto, José Luis Castillo Ferrel, líder de la CNTE fracción Poder de Base, señaló que, a raíz de diversas mesas de trabajo con la federación, se han logrado solventar algunas, pero falta la gran mayoría.

Los contingentes de maestros avanzaron desde Casa Michoacán hasta Palacio de Gobierno. A su paso se unían más docentes, mientras que transportistas y conductores particulares buscaban alternativas para circular.

"Estamos con la falta de maestros en nuestras escuelas: compañeros directores, supervisores y compañeros que trabajan horas adicionales en secundarias técnicas, generales y educación física, sin el pago respectivo. La respuesta a todas esas demandas es que 'maestros sobran', pero hacen falta maestros en las escuelas y por eso nos están aplicando un congelamiento de claves", apuntó en entrevista el representante magisterial.

Cuestionado sobre si radicalizarán sus acciones de protesta, señaló que el próximo 21 de mayo tendrán un pleno magisterial, espacio donde determinarán las acciones a seguir y en el que no se descarta un plantón antes de finalizar el ciclo escolar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Agentes abaten a dos agresores en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Motociclista herido en accidente en Morelia, Michoacán 
Se registra accidente de motocicleta en Zitácuaro, Michoacán; una mujer resultó lesionada
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Apatzingán, Michoacán, una bomba de tiempo: Múltiples militares heridos y una desminadora destruida por explosiones, en dos días de operativos
“No me voy a ir”: joven evita ser privada de la libertad en asalto de una pizzería del EdoMex
Madre buscadora encara a Fernández Noroña durante mitin en el EdoMex
Comentarios