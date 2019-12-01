Poder de Bases de la CNTE sale a la calles de Morelia a manifestarse

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección 18, fracción Poder de Base, salieron a las calles de la capital michoacana para exigir el cumplimiento de su minuta; no descartan instalar un plantón en el mes de mayo frente a Palacio de Gobierno.

Entre sus principales demandas se encuentran la recategorización de docentes, el pago a eventuales y la atención al déficit de profesores en distintos puntos del estado, entre otras. Al respecto, José Luis Castillo Ferrel, líder de la CNTE fracción Poder de Base, señaló que, a raíz de diversas mesas de trabajo con la federación, se han logrado solventar algunas, pero falta la gran mayoría.

Los contingentes de maestros avanzaron desde Casa Michoacán hasta Palacio de Gobierno. A su paso se unían más docentes, mientras que transportistas y conductores particulares buscaban alternativas para circular.

"Estamos con la falta de maestros en nuestras escuelas: compañeros directores, supervisores y compañeros que trabajan horas adicionales en secundarias técnicas, generales y educación física, sin el pago respectivo. La respuesta a todas esas demandas es que 'maestros sobran', pero hacen falta maestros en las escuelas y por eso nos están aplicando un congelamiento de claves", apuntó en entrevista el representante magisterial.

Cuestionado sobre si radicalizarán sus acciones de protesta, señaló que el próximo 21 de mayo tendrán un pleno magisterial, espacio donde determinarán las acciones a seguir y en el que no se descarta un plantón antes de finalizar el ciclo escolar.