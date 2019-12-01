Padres de los 43  normalistas de Ayotzinapa se reúnen por primera vez con la SCJN

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.- A casi 12 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los padres de los 43 normalistas acudieron este viernes por primera vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde mantuvieron una reunión con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

De acuerdo con Isidoro Vicario, abogado de las familias, durante la reunión también se abordaron asuntos relacionados con los procesos judiciales que siguen pendientes en el caso.

La ministra, Yasmín Esquivel, no estuvo presente en el encuentro, es por eso que los familiares solicitaron una reunión con ella, debido a que tiene a su cargo un expediente relacionado con un amparo presentado en 2018.

Después de la reunión, padres de familia y estudiantes realizaron un mitin afuera de las instalaciones de la Suprema Corte y posteriormente se retiraron sin que se reportaran incidentes.

Las actividades continuarán este sábado 26 de septiembre, cuando se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Para ese día está programada una marcha que comenzará a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.