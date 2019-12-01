OXXO reconoce labor de personal de la Fiscalía de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de abril del 2026.- El día de hoy se llevó a cabo la entrega de reconocimientos por parte de la cadena comercial OXXO a personal de esta institución, en agradecimiento por el desempeño y apoyo brindado en la conducción y mando de investigaciones relacionadas con robos a sus establecimientos.

Las autoridades de OXXO Región Querétaro reconocieron a 82 integrantes de la Fiscalía, entre Fiscalas, Fiscales y Policías de Investigación del Delito, por su labor en el fortalecimiento de las investigaciones y el seguimiento de estos hechos delictivos.

En el marco de este acto, también se otorgó un reconocimiento al Fiscal General del Estado de Querétaro Víctor Antonio De Jesús Hernández, así como a las Directoras Mayra Rufino de Investigación, Gisela Barcenas de Acusación y el Vicefiscal Regional Humberto Pérez; por el impulso a las acciones institucionales que han permitido fortalecer la atención e investigación de los delitos patrimoniales.

Durante el evento, se destacó la importancia del trabajo en Sinergia entre el sector privado y las instituciones de procuración de justicia, lo que ha permitido avanzar en el esclarecimiento de los delitos y en la atención a las víctimas.

Asimismo, se resaltó que estos resultados son reflejo del compromiso, profesionalismo y vocación de servicio del personal de la Fiscalía, así como de los esquemas de coordinación que fortalecen la investigación, en línea con el modelo de trabajo que impulsa Sinergia por Querétaro.