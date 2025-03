Noroña a la carga: califica a Silvano Aureoles de corrupto indigno de respeto

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2025.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, definió al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, como un sujeto extremadamente ambicioso y que por ello no dudó en recurrir a prácticas corruptas.



Más aún, aseveró que nunca ha tenido buena relación con Aureoles Conejo, no le ha tenido consideraciones ni tampoco lo ve como alguien digno de respeto.



"Se hizo inmensamente rico, fue un hombre muy corrompido, muy centavero, hacía un dispendio brutal de la Casa de Gobierno, aviones privados, todos los excesos", expresó.



Añadió que el propio gobernador actual, Alfredo Ramírez Bedolla, le expuso que había elementos suficientes para denunciar penalmente a Aureoles Conejo y se actúo con discreción.