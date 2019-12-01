Mundial de futbol 2026 puede acelerar el lavado de dinero en México, advierte especialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 13:35:14

Ciudad de México, a 4 de febrero 2026.- El Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, eleva el riesgo de que acelere el lavado de dinero en el país, debido al aumento en las transacciones y flujos financieros, según advirtió la especialista Alondra de la Garza.

La socia de prevención de lavado de dinero en la firma financiera Salles Sainz Grant Thornton, señaló que la Copa del Mundo conlleva un aumento “significativo” en la actividad económica, con un mayor número de operaciones con dinero en efectivo y transacciones transfronterizas, condiciones “que históricamente elevan el riesgo de lavado de dinero”.

“Los operadores financieros del crimen organizado pueden utilizar estos eventos como mecanismos para integrar, mover y disfrazar fondos criminales y hacerlos parecer lícitos”, expuso De la Garza, en un comunicado.

Además, la experta apuntó que el lavado de dinero representa entre el 2 por ciento y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, equivalente a hasta 2 billones de dólares anuales y recalcó que “los eventos deportivos de gran escala son considerados escenarios de riesgo por la concentración acelerada de recursos”.

En México a un 56 por ciento de las empresas les preocupa la incertidumbre económica, sumado a que la rentabilidad esperada cayó a un 55%, según datos del reporte global de negocios (IBR), de Salles Sainz Grant Thornton.