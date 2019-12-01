Morelia se prepara para la segunda feria de la adopción: una nueva oportunidad para peludos como Zoé

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 14:36:38

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- El colectivo D.A.R.A.M.O.R de Rescatistas Independientes de Michoacán lanzó una invitación a la ciudadanía en general para acudir a la segunda feria de la adopción de este 2026, donde una veintena de gatitos y perritos estarán en espera de una familia llena de amor.

La cita será este domingo 25 de enero, en la explanada del Parque Infantil 150, en un horario de 11:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, espacio que se convertirá en un punto de encuentro entre historias de abandono y nuevas oportunidades de vida.

Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo, exhortó a la sociedad a optar por la adopción en lugar de la compra, subrayando que este acto representa salvar una vida y asumir una responsabilidad real.

“Todos aquellos interesados en adoptar deben tomar en cuenta que adoptar un animal representa un gasto y también un compromiso por al menos los próximos 10 a 15 años, ya que no son artículos desechables, no son cosas, sino seres que sienten tanto física como emocionalmente, al igual que los seres humanos”, manifestó.

Para garantizar adopciones responsables, el colectivo de Rescatistas Independientes de Michoacán solicita proporcionar un número telefónico para la entrevista, copia del Instituto Nacional Electoral (INE), copia del comprobante de domicilio, firmar un convenio de adopción y permitir que el peludo sea entregado directamente en el domicilio donde vivirá.

Asimismo, se pide continuar con el esquema de salud y, en el caso de cachorros, cumplir con la esterilización obligatoria a los cinco meses de edad.

“También pedimos de forma obligatoria que los adoptantes del peludo no lo tengan consignado a un patio, azotea, ni amarrado”, manifestó.

Quijano Ravell dejó en claro que la mejor adopción es aquella que se realiza de manera consciente, cuando existe la convicción auténtica de asumir un compromiso de largo plazo con un perro o un gato.

En esta segunda feria estará nuevamente Zoé, una cachorra que no ha tenido suerte. Ha sido rechazada en múltiples ocasiones, ya que algunas familias deciden darle un hogar, pero a la semana se arrepienten y la devuelven a Rescatistas Independientes.

Su cuerpo blanco y su cabeza negra la hacen destacar de inmediato, sin embargo, su corta edad la llena de energía, de ganas de jugar y de vivir, cualidades que no todos están dispuestos a comprender.

Zoé volverá a esperar, no entiende de ferias, requisitos ni entrevistas, sólo sabe mirar con esperanza.

Espera a quien no se canse de su alegría, a quien no huya de su entusiasmo, a quien comprenda que el amor verdadero no se devuelve.

Este domingo, entre decenas de miradas, Zoé seguirá confiando en que, esta vez, alguien sí llegue para quedarse.