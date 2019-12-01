Megabloqueo de transportistas provocará cierres en carreteras clave este 6 de abril

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Abril de 2026 a las 22:37:54

Ciudad de México, 4 de abril de 2026.- Un megabloqueo nacional encabezado por transportistas y productores del campo está programado para este lunes 6 de abril, una movilización que afectará algunas de las principales autopistas y accesos estratégicos del país desde las primeras horas del día. De acuerdo con los organizadores, las protestas comenzarán a las 7:00 horas y podrían extenderse hasta por 10 horas si no reciben respuesta de las autoridades.

Entre las vialidades con mayores afectaciones previstas se encuentran las autopistas México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Pachuca y México-Guadalajara, además de cruces fronterizos en puntos como Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, lo que podría generar retrasos importantes tanto en el tránsito de particulares como en el traslado de mercancías.

La protesta también contempla bloqueos en accesos a ciudades, zonas industriales y cruces carreteros estratégicos en al menos 20 estados del país. Entre las entidades donde ya se confirmó la participación de grupos transportistas se encuentran Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Veracruz, además de un cese de actividades por parte de operadores que se sumaron al llamado nacional.

Se prevé que la jornada genere severas complicaciones viales, especialmente en el regreso de vacacionistas y en corredores logísticos del centro y norte del país.

Ante ello, autoridades y organizaciones recomendaron a la población anticipar traslados, mantenerse atenta a reportes viales y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.