Los Programas del Bienestar, es el amor al pueblo convertido en política pública, señaló Claudia Sheinbaum en su visita a Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2026 a las 22:27:11

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2026.- Durante su visita a Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las acciones emprendidas por su administración en materia de seguridad, educación, salud, infraestructura y justicia, con una inversión superior a los 57 mil millones de pesos en la entidad.

Ante cientos de personas reunidas en el Pabellón Don Vasco, la mandataria señaló que parte de esta estrategia busca ampliar las oportunidades para los jóvenes mediante la construcción de escuelas y la entrega de becas, con el objetivo de mantenerlos dentro del sistema educativo y alejados de grupos delictivos.

Entre las obras educativas mencionó la construcción de tres unidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de tres nuevas preparatorias en Zacapu, Morelia y Uruapan, así como 16 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

En infraestructura carretera, informó sobre la conclusión de la modernización de la autopista Pátzcuaro-Uruapan y los trabajos en los tramos Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas. También se contempla la construcción de la autopista Uruapan-Zamora y un ramal de acceso a Uruapan.

Sheinbaum agregó que se han impulsado 54 caminos artesanales para comunidades indígenas y acciones de conservación de la red federal de carreteras. En materia de agua, destacó los trabajos para recuperar el lago de Pátzcuaro, la instalación de tres plantas de tratamiento y la tecnificación de distritos de riego.

Para el sector salud, anunció proyectos que incluyen hospitales del IMSS-Bienestar en Arantepacua, Zitácuaro y Morelia, dos nuevas clínicas-hospitales del ISSSTE, 33 consultorios adicionales y una escuela de medicina en Zacapu.

Asimismo, señaló que este año comenzó la construcción de 705 consultorios, además de rehabilitaciones y ampliaciones en hospitales de Lázaro Cárdenas y Uruapan.

Como parte de las acciones sociales y de justicia, la presidenta también destacó el Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha y la creación de 127 centros libres de violencia, uno en cada municipio de Michoacán.