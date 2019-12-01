Llama AGRICULTURA a actualizar datos de beneficiarios del programa Producción para el Bienestar

Ciudad de México, a 15 de octubre 2026.- Con la finalidad de garantizar la continuidad de los apoyos directos y fortalecer el desarrollo de las familias productoras, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) hace un llamado a participar en el proceso de actualización, corroboración de datos e integración de expedientes del programa Producción para el Bienestar.

Esta iniciativa responde a las prioridades del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar la soberanía alimentaria, transparentar la entrega de recursos e impulsar la justicia social en las zonas rurales del país.

La secretaría federal explicó que este ejercicio busca modernizar el padrón de beneficiarias y beneficiarios mediante la revisión de datos y de las características de las unidades de producción, como cultivos, superficie apoyada, régimen hídrico, ciclo agrícola, tenencia de la tierra y georreferencia en polígono de la parcela.

Por lo anterior, solicitó a las personas beneficiarias la georreferenciación de sus parcelas a través de la delimitación de sus superficies en polígonos, lo que permitirá contar con información más precisa sobre las unidades de producción apoyadas por este programa prioritario.

Para realizar este procedimiento, AGRICULTURA, a través de la Dirección General de Producción para el Bienestar, convocó a acudir personalmente con los documentos correspondientes a las ventanillas de las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas (OREF), Distritos de Desarrollo Rural (DDR) o Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER), de acuerdo con las fechas y sedes establecidas en cada estado.

Es importante precisar que esta jornada es exclusiva para la actualización de expedientes existentes en este 2026 y no representa una convocatoria para la incorporación de nuevos productores.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez, aclaró que todos los trámites son personales y gratuitos, por lo que ninguna y ningún servidor público ni intermediario están autorizados para solicitar dinero.

Para mayor orientación, AGRICULTURA pone a disposición la Línea AGRICULTURA en el 079 (Centro de Contacto del Gobierno de México), el número de WhatsApp 55 2230 2128, la línea desde el extranjero +52 55 2230 2101 y el portal oficial gob.mx.