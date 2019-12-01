Huracán "Polo" continúa en categoría 5 y avanza hacia Baja California Sur

Huracán "Polo" continúa en categoría 5 y avanza hacia Baja California Sur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2026 a las 22:05:43
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Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2026.- El huracán "Polo" mantiene su fuerza máxima mientras continúa desplazándose por el Pacífico mexicano, con una trayectoria que lo llevaría hacia Baja California Sur durante los primeros días de la próxima semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno permanece en categoría 5, aunque las autoridades meteorológicas prevén que pueda presentar algunas variaciones en su intensidad durante las próximas horas. Posteriormente, se espera un debilitamiento gradual conforme avance hacia la península.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN, señaló que el ciclón podría atravesar Baja California Sur el próximo lunes y posteriormente dirigirse hacia Sonora. Entre los principales efectos asociados a su desplazamiento se encuentran vientos fuertes, lluvias intensas y oleaje elevado.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también advirtió que "Polo" podría registrar fluctuaciones durante este viernes y sábado, aunque mantendría una fuerza considerable mientras se aproxime a Baja California Sur.

El organismo meteorológico mexicano mantiene el seguimiento del sistema ante el riesgo de que sus bandas nubosas generen condiciones adversas en distintas zonas del litoral del Pacífico, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y a las indicaciones de Protección Civil.

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