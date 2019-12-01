Hombre desaparece al intentar cruzar el Río Humaya en Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Abril de 2026 a las 22:50:35

Culiacán, Sinaloa, 4 de abril de 2026.- Un operativo de búsqueda se desplegó la tarde de este sábado 4 de abril de 2026 en el Río Humaya, en Culiacán, luego de que un hombre fuera reportado como desaparecido al intentar cruzar la corriente.

La persona fue identificada como Ramón, de 60 años de edad. El incidente tuvo lugar en la sindicatura de Jesús María, a unos cuatro kilómetros al sur de la cortina de la presa El Varejonal, donde fue visto por última vez dentro del agua.

Tras el reporte, acudieron al sitio elementos de distintas dependencias para llevar a cabo las acciones de búsqueda que se extendieron por varias horas, sin que hasta el momento se haya logrado localizar al hombre.

De acuerdo con autoridades, los trabajos se suspenderán temporalmente y continuarán durante la jornada de este domingo, con la finalidad de dar con su paradero.