Gobierno de México invierte mil 500 mdp en rehabilitación de escuelas de arte y sitios arqueológicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 14:25:30

Ciudad de México, 30 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal avanza en la rehabilitación de mil 405 espacios de escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y 220 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con una inversión de mil 500 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria también destacó una inversión adicional de 380 millones de pesos destinada al mejoramiento de 12 museos y 46 zonas arqueológicas en 12 entidades del país.

Además, anunció que a finales de mayo será inaugurado el primer Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el cual estará ubicado en la Casa del Marqués del Apartado, en la Ciudad de México. Este recinto contará con tres plantas de exhibición y un acervo de 210 piezas en exposición permanente, con el objetivo de preservar y difundir el arte textil mexicano.

Sheinbaum señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para rehabilitar escuelas de arte, mejorar sitios arqueológicos y fortalecer la infraestructura cultural del país.

También recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se realizaron importantes intervenciones en zonas arqueológicas mayas, donde se construyeron los Centros de Atención a Visitantes (CATVIs).

La presidenta explicó que actualmente se trabaja en mejorar la señalización, rehabilitar museos de sitio y fortalecer la infraestructura en diversos espacios arqueológicos, en coordinación con el INAH, además de impulsar nuevos proyectos culturales como el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dedicado exclusivamente a la riqueza textil del país.