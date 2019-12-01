Fiesta temática de Omar García Harfuch sorprende y se vuelve viral en redes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 12:41:39

Ciudad de México, 4 de febrero del 2026.- Una joven sorprendió a su madre con una fiesta de cumpleaños temática del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, celebración que rápidamente se viralizó en redes sociales por la particularidad del festejo.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un video en el que mostró cómo organizó la fiesta para su mamá, quien es admiradora de García Harfuch. Aunque se trató de una celebración sencilla, se destacó que la cumpleañera quedó maravillada con el detalle de tener "presente" al funcionario.

En las imágenes se observan vasos personalizados, un pastel de chocolate con la imagen del secretario de Seguridad, así como una decoración especial, incluida una vitrina con un cartel que decía: “¡Feliz cumpleaños, Tamons!”, acompañado de una fotografía de la festejada abrazando a Harfuch.

El video generó múltiples reacciones entre usuarios, quienes comentaron con frases como “Qué lindo detalle… es que ese señor es un bombón”, “Hoy conocí la envidia” y “Si no es así, que ni me festejen”.

La publicación acumuló miles de visualizaciones y comentarios, dada la popularidad que ha tenido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Cabe aclarar que dicha fiesta se celebró el día 4 de diciembre del año 2025, aunque la relevancia del cumpleaños temático aún sigue vigente.