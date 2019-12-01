Fiesta temática de Omar García Harfuch sorprende y se vuelve viral en redes

Fiesta temática de Omar García Harfuch sorprende y se vuelve viral en redes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 12:41:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 4 de febrero del 2026.- Una joven sorprendió a su madre con una fiesta de cumpleaños temática del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, celebración que rápidamente se viralizó en redes sociales por la particularidad del festejo.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un video en el que mostró cómo organizó la fiesta para su mamá, quien es admiradora de García Harfuch. Aunque se trató de una celebración sencilla, se destacó que la cumpleañera quedó maravillada con el detalle de tener "presente" al funcionario.

En las imágenes se observan vasos personalizados, un pastel de chocolate con la imagen del secretario de Seguridad, así como una decoración especial, incluida una vitrina con un cartel que decía: “¡Feliz cumpleaños, Tamons!”, acompañado de una fotografía de la festejada abrazando a Harfuch.

El video generó múltiples reacciones entre usuarios, quienes comentaron con frases como “Qué lindo detalle… es que ese señor es un bombón”, “Hoy conocí la envidia” y “Si no es así, que ni me festejen”.

La publicación acumuló miles de visualizaciones y comentarios, dada la popularidad que ha tenido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Cabe aclarar que dicha fiesta se celebró el día 4 de diciembre del año 2025, aunque la relevancia del cumpleaños temático aún sigue vigente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Harfuch viaja a Sinaloa por orden de Sheinbaum; revisará estrategia de seguridad
Tras cateo en Morelia, Michoacán policías aseguran estupefacientes en la Dr. Miguel Silva
Aprehenden a pareja que habría cometido doble feminicidio en Morelia, Michoacán 
Lucha de grupos del crimen ocasionan aumento de homicidios en Uruapan, Michoacán: Torres Piña
Más información de la categoria
Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato contra Donald Trump
Destruyen 803 máquinas tragamonedas; representaban más de 9 millones de ingresos mensuales al crimen: Torres Piña
Claudia Sheinbaum, con amplio respaldo ciudadano; encuesta revela 70% de aprobación
Cae exalcalde prófugo en Puebla; enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito
Comentarios