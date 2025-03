FGR considera a Silvano Aureoles un prófugo por desvíos de millones

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2025.- Al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, le quedan pocas acciones, porque ya es considerado prófugo de la justicia, pues la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por desviar, entre otras cosas, mil millones de pesos del erario que originalmente iban a ser para la construcción de once cuarteles de policía.



La pregunta ahora es ¿dónde está?, pues de acuerdo con información de la propia FGR, Aureoles Conejo abordó un helicóptero para ir de Michoacán a Jalisco, sin que haya sido ubicado hasta el momento.



Debido a su intento de evasión de la justicia, cuanto sea arrestado se le podría dictar prisión preventiva justificada.



Pero es que además de Aureoles Conejo, siguen prófugos dos ex secretarios de Seguridad Pública y otro funcionario de Finanzas.



Y en este punto se debe recordar que se ha confirmado la detención de seis ex funcionarios michoacanos contra quienes hay órdenes de arresto.



El ex mandatario y sus presuntos cómplices serán imputados por delitos como administración fraudulenta, peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero.



La denuncia inicial fue presentada por el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Luego hubo otras dos más.



La primera fue turnada a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y luego el expediente se turnó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja. Las carpetas dieron origen a la causa penal 118/2025, que fue radicada en los juzgados federales con residencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, siendo esta la razón por la cual los detenidos han sido llevados ahí.