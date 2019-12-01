En menos de un mes aplican 9 millones de vacunas contra el sarampión en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 13:19:27
Ciudad de México, a 3 de marzo 2026.- En poco más de tres semanas se han aplicado más de 9 millones de vacunas a nivel nacional, informó el subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark García Dobarganes.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal indicó que en el actual brote por dicha enfermedad, que inició hace un año en Chihuahua, se han aplicado poco más de 22 millones de vacunas.

“Hemos visto un incremento de casi 15 veces (en la vacunación). Es decir, ya para la semana del 14 al 20 de febrero estábamos aplicando 3.4 millones de vacunas cada semana. Y la semana pasada, la que concluyó el viernes 27 de febrero, aplicamos 3.3 millones de vacunas”, comentó el subsecretario.

Además, García Dobarnganes dijo que las autoridades sanitarias continuarán con la aplicación del biológico a la población, con el objetivo de contener el brote de la enfermedad en el país.

Se recuerda que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

  • Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.
  • Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.
Noventa Grados
