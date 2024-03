En Cherán crean conciencia del cuidado del agua

Cherán, Michoacán, a 30 de marzo del 2024.- Para los habitantes de Cherán,el cuidado del agua es fundamental, su distribución es de manera equitativa por los barrios de la localidad para que los habitantes tengan la oportunidad de cubrir sus necesidades, almacenarla y no desperdiciarla.

A decir de Guadalupe Rodríguez, comerciante y habitante de Cherán, entre los ciudadanos existe una nueva conciencia del cuidado de sus recursos naturales, motivo por el cual recuerda que la localidad buscó regirse bajo usos y costumbres ante la amenaza de grupos delictivos que talaban sus bosques.

"A mí casa llega el agua cada 22 días aproximadamente, -y cómo la distribuyes?- yo tengo la fortuna que nada más vivo yo, tengo un aljibe y cuando lavo la ropa trato de ir clasificando la ropa y en la primera carga se lava ropa clara blanca que no está tan sucia saco la ropa y ahí meto la que esta más sucia y al final la que está más sucia y una misma carga la utilizo para tres, la saco de la lavadora y la ocupo para regar las plantas", narró Guadalupe.

Margarita, también comerciante de frutas y verduras, recuerda que existían algunos afluentes alrededor de la comunidad de Cherán y hoy ya no existen, en la actualidad paga un aproximado de 70 pesos mensuales una cuota fija para la mayoría de los habitantes.

"Hace unos 15 años teníamos que ir a un lago que pasaba no muy lejos, pero ya se secó, eso nos hace recordar que tenemos que cuidar el agua, cuando llega el agua a mi casa trato de almacenar y cuando me baño no la desperdicio", señaló Margarita desde su puesto ubicado en la plaza principal del pueblo.

Para esta próxima temporada de lluvias los habitantes esperan sean beneficiados para que el agua ayude a la recuperación de sus bosques y afluentes.