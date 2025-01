Decisión del TEPJF elimina pretexto para impugnar elección judicial: Sheinbaum

Ciudad de México, a 27 de enero 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) planteara sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial por el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no podrá impugnar la elección judicial.

“La Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salida para que se salvaguarden los derechos de quienes inscribieron en el poder judicial”, dijo la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que si es su deseo el máximo tribunal del país puede acudir a los poderes Legislativo y Ejecutivo para buscar un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial.

“Si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o al Ejecutivo y al Legislativo, un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o que tuvo algún problema”, dijo la presidenta Sheinbaum.