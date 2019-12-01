Confirma el INAH localización de huellas de dinosaurios en Tehuacán, Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 08:47:56
Tehuacán, Puebla, a 5 de diciembre de 2025.- Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dieron a conocer que las huellas que fueron encontradas en Santa Ana Teloxtoc, en el municipio de Tehuacán, Puebla, sí corresponden a dinosaurios.

El encargado del área de Paleontología del Centro INAH, Iván Alarcón Durán, indicó que dicho hallazgo fue en septiembre de 2025 y fueron encontradas dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuautitlán y pertenecen a varios grupos de dinosaurios que datan de una antigüedad de 120 millones de años, en el Cretácico Inferior.

También añadió que las inspecciones en los municipios de Atezcal y Tehuacán, se realizaron tras recibir varias denuncias de los pobladores de la zona.

Asimismo, aseguró que las huellas son de dinosaurios herbívoros, carnívoros y probablemente voladores en las comunidades de Santa Ana Xaloxtoc, en Tehuacán, Santa Catarina Tehuixtla y San Lucas Teteletitlán, en  el municipio de Atexcal.

En cada zona fueron localizadas entre cinco y 20 huellas, ubicadas en laderas de ríos o dentro de barrancas, dispersas en varios puntos, a lo largo de 200 o 300 metros, de acuerdo a la información de Alarcón Durán.

“Estos vestigios, conocidos científicamente como icnitas, son evidencias indirectas de organismos del pasado, rastros fosilizados, impresos hace millones de años sobre suelos blandos, que hoy emergen a la superficie como parte de las rocas sedimentarias, en diversas zonas de la región”, explicó.

Entre los rastros más comunes identificó que las huellas corresponden a dinosaurios atribuidos a la familia Iguanodontidae, un grupo de dinosaurios herbívoros recurrente en el registro mexicano. También, hay impresiones de saurópodos, los colosales dinosaurios de cuello largo y, en menor medida, grupos de terópodos pequeños.

