Cae tromba en Zinapécuaro, Michoacán; varias viviendas resultan afectadas

Cae tromba en Zinapécuaro, Michoacán; varias viviendas resultan afectadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 09:31:22
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Zinapécuaro, Michoacán, 13 de abril del 2026.- Un número no determinado de viviendas resultaron afectadas luego de que se inundaran a consecuencia de la tromba que se dejó caer en esta localidad la tarde-noche del domingo; un adulto mayor fue rescatado, luego de que quedó atrapado en su vivienda.

Al respecto se informó que fue el día domingo que habitantes de esta municipalidad fueron sorprendidos por una tromba.

A consecuencia de las lluvias torrenciales en algunos lugares el agua subió hasta un metro.

En uno de los casos un adulto mayor fue rescatado luego de que quedara atrapado en su dormitorio; es de mencionar que solo se reportaron daños materiales.

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