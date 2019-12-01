Bloquean avenida en Tarímbaro por presunta expropiación ilegal de terrenos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 09:25:09

Tarímbaro, Michoacán, 13 de abril del 2026.- Propietarios de terrenos bloquearon la avenida La Salle, a la altura del fraccionamiento Galaxias Tarímbaro, para exigir una solución tras señalar que sus predios fueron ocupados sin su consentimiento para la construcción de una vialidad.

Los inconformes aseguran ser dueños legítimos de los lotes, ubicados en el fraccionamiento Diana Laura, y afirman que autoridades municipales intervinieron los terrenos sin autorización para trazar una carretera.

Según denunciaron, durante años han buscado diálogo con autoridades, tanto salientes como actuales, sin obtener respuesta, por lo que optaron por manifestarse como medida de presión.

El bloqueo se realizó en la vialidad que conecta con Peña del Panal, lo que generó afectaciones al tránsito en la zona.

Los manifestantes ofrecieron disculpas a la ciudadanía por las molestias, pero advirtieron que mantendrán las protestas hasta que sus demandas sean atendidas.