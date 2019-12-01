Asegura Sheinbaum que "le fue bien a México", tras su viaje a España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:22:07

Ciudad de México, a 20 de abril 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “le fue bien a México”, al referirse a su viaje a la ciudad de Barcelona, España, el pasado fin de semana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal consideró que e “siempre es recibido muy bien México en el exterior”, luego de participar en la reunión en “Defensa por la Democracia”, junto a otros representantes de gobiernos progresistas.

Asimismo, destacó las muestras de apoyo que recibió en los aeropuertos, al viajar en un vuelo comercial.

No obstante, señaló que “fue un vuelo cansado” desde la ciudad condal, en donde se quedó un día y medio hasta la Ciudad de México.