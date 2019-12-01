Aplican esquema básico de vacunación a personas privadas de la libertad en 14 Ceferesos

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Marina, aplicó el esquema básico de vacunación en 14 Centros Federales de Reinserción Social entre el 6 de octubre y el 1 de diciembre de 2025.
En total, 29,400 personas privadas de la libertad, así como personal administrativo y operativo, recibieron diversas vacunas.
La jornada incluyó a personas de 18 a más de 60 años, con la intención de reducir riesgos epidemiológicos dentro de los centros penitenciarios y prevenir complicaciones de enfermedades transmisibles.
En los 12 estados participantes —Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Ciudad de México— se aplicaron 40,138 dosis, entre ellas:
16,205 contra influenza
8,364 contra tétanos y difteria
5,526 para sarampión, rubéola y tosferina
5,509 contra hepatitis B
2,878 contra COVID
1,405 contra neumococo
251 contra el virus del papiloma humano
El operativo fue coordinado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, con vacunas proporcionadas por la Secretaría de Salud y personal de sanidad naval encargado de su aplicación.
La Marina también apoyó con médicos, enfermeros, elementos de Infantería y vehículos para garantizar seguridad durante el proceso.
Cabe destacar que la campaña busca reforzar las condiciones de salud dentro de los centros penitenciarios y asegurar que tanto internos como trabajadores cuenten con protección básica contra enfermedades prevenibles.