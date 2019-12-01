Aplican esquema básico de vacunación a personas privadas de la libertad en 14 Ceferesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 09:47:57

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Marina, aplicó el esquema básico de vacunación en 14 Centros Federales de Reinserción Social entre el 6 de octubre y el 1 de diciembre de 2025.

En total, 29,400 personas privadas de la libertad, así como personal administrativo y operativo, recibieron diversas vacunas.

La jornada incluyó a personas de 18 a más de 60 años, con la intención de reducir riesgos epidemiológicos dentro de los centros penitenciarios y prevenir complicaciones de enfermedades transmisibles.

En los 12 estados participantes —Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Ciudad de México— se aplicaron 40,138 dosis, entre ellas:

16,205 contra influenza

8,364 contra tétanos y difteria

5,526 para sarampión, rubéola y tosferina

5,509 contra hepatitis B

2,878 contra COVID

1,405 contra neumococo

251 contra el virus del papiloma humano

El operativo fue coordinado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, con vacunas proporcionadas por la Secretaría de Salud y personal de sanidad naval encargado de su aplicación.

La Marina también apoyó con médicos, enfermeros, elementos de Infantería y vehículos para garantizar seguridad durante el proceso.

Cabe destacar que la campaña busca reforzar las condiciones de salud dentro de los centros penitenciarios y asegurar que tanto internos como trabajadores cuenten con protección básica contra enfermedades prevenibles.