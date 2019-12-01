Aplican esquema básico de vacunación a personas privadas de la libertad en 14 Ceferesos

Aplican esquema básico de vacunación a personas privadas de la libertad en 14 Ceferesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 09:47:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Marina, aplicó el esquema básico de vacunación en 14 Centros Federales de Reinserción Social entre el 6 de octubre y el 1 de diciembre de 2025.

En total, 29,400 personas privadas de la libertad, así como personal administrativo y operativo, recibieron diversas vacunas.

La jornada incluyó a personas de 18 a más de 60 años, con la intención de reducir riesgos epidemiológicos dentro de los centros penitenciarios y prevenir complicaciones de enfermedades transmisibles.

En los 12 estados participantes —Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Ciudad de México— se aplicaron 40,138 dosis, entre ellas:

  • 16,205 contra influenza

  • 8,364 contra tétanos y difteria

  • 5,526 para sarampión, rubéola y tosferina

  • 5,509 contra hepatitis B

  • 2,878 contra COVID

  • 1,405 contra neumococo

  • 251 contra el virus del papiloma humano

El operativo fue coordinado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, con vacunas proporcionadas por la Secretaría de Salud y personal de sanidad naval encargado de su aplicación.

La Marina también apoyó con médicos, enfermeros, elementos de Infantería y vehículos para garantizar seguridad durante el proceso.

Cabe destacar que la campaña busca reforzar las condiciones de salud dentro de los centros penitenciarios y asegurar que tanto internos como trabajadores cuenten con protección básica contra enfermedades prevenibles.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean domicilio del Fraccionamiento Acanto I en Zamora, Michoacán; presuntamente privaron de la libertad a un joven
Tráiler sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente del municipio de Querétaro
Detienen y vinculan a proceso a hombre por maltrato animal en contra tres gatos en Tamaulipas
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
Más información de la categoria
Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'
Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
México a la expectativa rumbo al Mundial 2026: afición nerviosa ante el sorteo y mal desempeño
Comentarios