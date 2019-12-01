Anuncia Sheinbaum 20 nuevos parques industriales de la AMPIP; destaca inversión de más de 700 mdd y creación de 32 mil 127 empleos

Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció 20 nuevos parques industriales en ocho estados, con una inversión de 763 millones de dólares de parte de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), los cuales generarán 32 mil 127 empleos, y que se suman a los 20 que ya están en operación, lo que representa un avance del 40 por ciento de una meta de 100 proyectos de este tipo como parte del Plan México.

“Es una muy buena noticia. Como ven, son: Frontera norte, Coahuila, Nuevo León; Ciudad de México, Estado de México vinculados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro; y en la frontera, en Baja California. Son 4.6 millones de metros cuadrados, 175 empresas y la generación de 32 mil 127 empleos y una inversión de 763 millones de dólares”.

“Estamos entrando al tercer año de gobierno y ya se cumplió el 40 por ciento de la meta o está por cumplirse el 40 por ciento de la meta. Muchas gracias por ayudar al país y por esta inversión tan importante”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que este tipo de inversiones muestran que hay confianza y seguridad en el proyecto de nación que representa la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

“Vamos bien y cada día hay mucha confianza en México, más seguridad en todos sentidos, y eso nos ayuda a generar inversiones y al mismo tiempo la distribución de la riqueza con los Programas del Bienestar, en las escuelas, con el sistema de salud. Solo hay que darse una vuelta con lo que está pasando en el mundo y reconocer el esfuerzo que estamos haciendo todas y todos porque el Gobierno hace una parte fundamental y hay una parte que hace la sociedad, la gente, el pueblo en su vida cotidiana y también las empresas y también el sector social, ejidos, comunidades. Es un proyecto de nación y México va bien”, agregó.

Como parte del impulso al desarrollo regional, destaca la consolidación del corredor vinculado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México y el Estado de México, el cual concentrará cinco nuevos parques industriales distribuidos en cinco municipios estratégicos, con 166 mil m² de naves, 26 empresas y mil 727 empleos. A este esfuerzo se suman 10 parques en el corredor Frontera Norte (Coahuila y Nuevo León), con 3.16 millones de m², 75 empresas y 26 mil 800 empleos; tres en el Bajío (Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro), con 915 mil m², 54 empresas y mil 500 empleos; y dos en Frontera Golfo de California (Baja California), con 309 mil m², 20 empresas y 2 mil 100 empleos proyectados.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, detalló que estos 20 nuevos parques industriales se ubican en 17 municipios y con ellos se avanza en la meta nacional.

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, David O’Donnell, informó que los 20 parques fortalecerán las cadenas de suministro, impulsando la inversión, generando competitividad y oportunidades de crecimiento en distintas regiones del país.

“Presidenta, creemos en México, confiamos en México, seguimos invirtiendo en México. Cuente con AMPIP, estamos aquí para seguir invirtiendo en línea con la demanda, en línea con la oportunidad”, aseguró.

Asimismo, anunció que este año se invertirán 4.6 miles de millones de dólares en autopartes, dispositivos médicos, industria aeroespacial, maquinaria industrial y equipos electrónicos para sostener la competitividad de México y de América del Norte.

Agregó que la AMPIP celebra en 2026, 40 años con 143 asociados en 28 entidades de la República, con 493 parques que albergan 4 mil empresas y generan 3.8 millones de empleos a nivel nacional.