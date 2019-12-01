Acuerdan México y EU la fecha de la primera ronda de discusiones bilaterales del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 14:40:19

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2026.- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard y el representantes comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, acordaron la fecha para dar inicio a la primera ronda de discusiones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un comunicado, indicaron será el próximo lunes 16 de marzo cuando los equipos técnicos tengan la primer sesión de trabajo, para evaluar su funcionamiento y fortalecer la integración económica de América del Norte.

Entre los ejes estratégicos de la negociación se encuentran la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

Cabe destacar que a partir de la fecha antes señalada, las delegaciones mantendrán reuniones de manera regular como parte integral de la revisión conjunta del T-MEC.