Acuerdan México y EU la fecha de la primera ronda de discusiones bilaterales del T-MEC

Acuerdan México y EU la fecha de la primera ronda de discusiones bilaterales del T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 14:40:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2026.- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard y el representantes comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, acordaron la fecha para dar inicio a la primera ronda de discusiones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un comunicado, indicaron será el próximo lunes 16 de marzo cuando los equipos técnicos tengan la primer sesión de trabajo, para evaluar su funcionamiento y fortalecer la integración económica de América del Norte.

Entre los ejes estratégicos de la negociación se encuentran la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

Cabe destacar que a partir de la fecha antes señalada, las delegaciones mantendrán reuniones de manera regular como parte integral de la revisión conjunta del T-MEC.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Tlalnepantla, Estado de México; mujer de la tercera edad y su hijo pierden la vida
Bomberos Purhepéchas, combaten incendio en Cherán, Michoacán
Cae "El Tobilio", presunto líder de célula ligada organización de Sinaloa; arrestan a tres cómplices
En Morelia, Michoacán: Rescata la FGE a tres ejemplares caninos víctimas de maltrato animal en la colonia Lomas de Guayangareo
Más información de la categoria
Cae "El Tobilio", presunto líder de célula ligada organización de Sinaloa; arrestan a tres cómplices
Morebús contribuirá a que el transporte deje de ser la pesadilla que es hoy en Morelia: Bedolla
Identifican a dos mineros más hallados en fosas de Concordia, Sinaloa; suman 7 víctimas localizadas
Nuevo caso de sarampión en Nuevo León; entidad suma 36 contagios en 2026
Comentarios