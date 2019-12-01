Activan doble alerta en 8 alcaldías de CDMX por fuertes lluvias y caída de granizo

Activan doble alerta en 8 alcaldías de CDMX por fuertes lluvias y caída de granizo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 09:00:46
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Ciudad de México, a 30 de junio 2026.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble una doble alerta por el pronóstico de lluvias fuertes con posible caída de granizo en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

En la Gustavo A. Madero se activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana.

Mientras que en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza se activó la alerta amarilla.

En dichas delegaciones se espera lluvia de 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo, en las primeras horas de la mañana.

Por lo anterior, la dependencia capitalina recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje; evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; y conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Igualmente sugirió apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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