Abandonan insumos médicos en estacionamiento de La Paz, BCS

Abandonan insumos médicos en estacionamiento de La Paz, BCS
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 12:47:10
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La Paz, Baja California Sur, a 9 de abril 2026.- El gobierno de Baja California Sur investiga el abandono de insumos médicos en un estacionamiento de la ciudad de La Paz.

De acuerdo con los primeros reportes, una denuncia ciudadana alertó sobre decenas de cajas apiladas sobre tarimas de madera.

Por lo anterior, personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se movilizó al sitio mencionado y aseguró los insumos, que se encontraban expuestos a la intemperie.

Algunos medios locales señalan que las cajas contenían soluciones de diálisis peritoneal con dextrosa, utilizada en pacientes con insuficiencia renal.

Por su parte, la Secretaría de Salud de BCS informó la apertura de una investigación y aclaró que el material no pertenece a la institución.

“Se está realizando la trazabilidad para determinar a quién pertenece, pero se resguardó para evitar que se utilice en pacientes”, puntualizó la dependencia estatal.

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