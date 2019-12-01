"Zar de la frontera" de Trump retira a 700 agentes de Minneapolis

"Zar de la frontera" de Trump retira a 700 agentes de Minneapolis
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 14:10:09
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 4 de febrero 2026.- Tom Homan, designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump como el “Zar de la frontera”, anunció que serán retirados unos 700 agentes migratorios de Minneapolis, Minnesota, por la cooperación “sin precedentes” de las autoridades locales.

“Debido este aumento sin precedentes de la colaboración (de entidades locales en Minnesota) y por la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo en un entorno más seguro, anuncio que de manera inmediata vamos a rebajar nuestra presencia en 700 agentes hoy mismo”, aseguró el funcionario estadounidense.

Además, Homan comentó que los condados las autoridades de las llamadas “Ciudades Gemelas” de Saint Paul y Minneapolis entregarán a agentes federales de inmigración aquellas personas que arresten y no tengan estatus legal en Estados Unidos, por lo que se necesitará menos presencia de agentes federales.

“Esto es hacer cumplir la ley de manera más inteligente y no menor aplicación de la ley. Es más seguro para las comunidades, para los agentes y para los indocumentados”, argumentó el llamado “Zar de la frontera”.

Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato contra Donald Trump
Destruyen 803 máquinas tragamonedas; representaban más de 9 millones de ingresos mensuales al crimen: Torres Piña
Claudia Sheinbaum, con amplio respaldo ciudadano; encuesta revela 70% de aprobación
Cae exalcalde prófugo en Puebla; enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito
