Vuelve a atacar el Pentágono otra lancha en el Pacífico; hay 4 personas fallecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 07:45:20

Washington, Estados Unidos, a 5 de diciembre de 2025.- El Pentágono de Estados Unidos, dio a conocer que atacó otra lancha en el Pacífico, en la que viajaban cuatro tripulantes, mismos que perdieron la vida tras el ataque, además de que fueron señalados de transportar drogas, sin presentar las pruebas necesarias.

Con este bombardeo, suman 22 ataques que el ejército de Estados Unidos comete en contra de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Mediante una publicación en redes sociales, se específica que los cuatro hombres fueron abatidos, por lo que hasta el momento suman al menos 87 personas las que han perdido la vida a causa de la campaña naval ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el post no indicaron si el bombardeo se realizó cerca de algún país, ni las coordenadas del mismo.

En el video que adjuntaron a la publicación, se observa una pequeña embarcación moviéndose por el agua antes de que fuera consumida por una gran explosión. La grabación se aleja para mostrar la lancha en llamas y una columna de humo.