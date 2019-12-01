Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 10:49:31

Isla Grande, Hawái, Estados Unidos, a 24 de noviembre 2026.- El volcán Kilauea, ubicado en la Isla Grande de Hawái, entró en erupción y arrojó fuentes de lava de 200 metros de altura, informó en un comunicado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con la agencia, la actividad volcánica inició alrededor de las 1:30 horas tiempo local y generó una columna de humo que “está alcanzando los 5 mil metros sobre el nivel del mar”.

Igualmente, el organismo gubernamental detalló que las chimeneas volcánicas, por donde sale la lava del volcán, se concentran en el cráter Halema’uma’u, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Cabe señalar que, segpun expertos en la materia, el Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y ha estado entrando en erupción periódicamente desde diciembre de 2024.