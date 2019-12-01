¿Vas a solicitar la visa de turista para EEUU?; aquí te decimos el porcentaje de rechazados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 10:19:11

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de marzo 2026.- El gobierno de Estados Unidos publicó el documento "Tasa de rechazo ajustada (solo visas tipo B)", en el cual reveló una lista de porcentajes sobre la negativa de solicitudes durante el Año fiscal 2025.

Según los datos oficiales del Departamento de Estado, México obtuvo una tasa de rechazo del 21.36%, lo que significa que técnicamente 2 de cada 10 solicitudes fueron negadas.

En lo que respecta al resto del continente, los países con mayor porcentaje de rechazo fueron Cuba con 70.86%, Nicaragua con 53.15%, Haití con 50.26%, Venezuela con 48.22% y Honduras con 46.52%.

Por el contrario, las naciones con menor porcentaje de rechazo son Uruguay con 2.51%, Panamá con 6.51%, Argentina con 7.4%, Surinam con 14.28% y Brasil con 14.87%.

A nivel mundial, los países que obtuvieron la mayor tasa de rechazo de la visa estadounidense fueron Laos con 84.35%, Somalia con 83.52%, Palau con 80.00%, South Sudan con 76.09% y Gambia con 75.29%.