Turista mexicano muere durante visita a Machu Picchu

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2026 a las 23:01:37

Lima, Perú, 25 de septiembre de 2026.- Un turista mexicano de 66 años murió mientras recorría Machu Picchu, en Perú, luego de sufrir una descompensación médica cuando se encontraba tomando fotografías del sitio arqueológico.

El hombre fue identificado como Álvaro Sánchez Pérez y de acuerdo con autoridades locales, el incidente ocurrió alrededor de las 09:25 horas en una de las plataformas de la ruta 2, ubicada en la parte alta del sector de andenes.

Personal del parque acudió al lugar luego de percatarse de que el visitante se había desplomado por lo que solicitaron apoyo médico. También acudieron elementos de la Policía Nacional de Perú, quienes realizaron la valoración y confirmaron que el turista ya no contaba con signos vitales. Posteriormente se dio aviso al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Machu Picchu se encuentra a unos 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, una altura a la que algunos visitantes pueden experimentar mal de altura o soroche. Las autoridades culturales de Cusco señalaron que esta condición puede representar un riesgo para personas con determinados problemas de salud, por lo que recomendaron tomar precauciones médicas antes de realizar el recorrido.

Finalmente, las autoridades peruanas expresaron sus condolencias a los familiares del visitante mexicano tras el fallecimiento.