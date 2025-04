Trump planearía dar 10 mil dólares a cada ciudadano de Groenlandia en caso de anexión

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de abril 2025.- El gobierno de Donald Trump evalúa la posibilidad de ofrecer a cada habitante de Groenlandia un cheque anual por 10 mil dólares como parte de su plan para anexar el territorio independiente a cargo del Reino de Dinamarca, asegura el medio The New York Times (NYT).

Según el rotativo, funcionarios de la administración del republicano consideran que el coste de ese desembolso podría compensarse con los ingresos provenientes de la extracción de recursos naturales de ese territorio, que podrían incluir tierras raras, cobre, oro, uranio y petróleo.

El diario señaló que EEUU quiere encontrar un camino en el que la anexión de Groenlandia se concrete, por su importancia estratégica y reitera a sus habitantes que Dinamarca los ha abandonado, por lo que el pago anual serviría para sumar adeptos locales a su causa.

El NYT asegura que la Unión Americana analiza la posibilidad de reemplazar los 600 millones de dólares en subsidios que Dinamarca actualmente otorga a la isla por esos 10 mil dólares anuales a sus ciudadanos.

“Necesitamos a Groenlandia por seguridad nacional e incluso por seguridad internacional y estamos trabajando con todo el mundo implicado para intentarlo y conseguirlo”, dijo Trump en marzo en el Congreso.