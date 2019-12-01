Trump pide a China que "cuadruplique rápidamente" su compra de soya a EEUU

Trump pide a China que "cuadruplique rápidamente" su compra de soya a EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 08:09:15
Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump instó a China a que "cuadruplique rápidamente" sus compras de soya a los agricultores de su país, previo al final de la tregua arancelaria entre ambas potencias.

"China está preocupada por la escasez de soja. Nuestros grandes agricultores producen la soja más robusta. Espero que China cuadruplique rápidamente sus pedidos de soja. Esto también es una forma de reducir sustancialmente su déficit comercial con Estados Unidos", escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Asimismo, el líder republicano aseguró que su nación “proporcionará un servicio rápido" ante el aumento en la demanda del grano y culminó su mensaje con un: “gracias, presidente Xi”.

Cabe recordar que a inicios del 2025, el mandatario estadounidense llegó a imponer aranceles del 145 % a los productos chinos, mientras que China elevó al 125 % los suyos sobre las mercancías de la Unión Americana.

En ese sentido, el pasado mes de mayo ambas partes acordaron en Ginebra una reducción de los gravámenes, Washington los bajó al 30% y Beijing al 10%; además pactaron una tregua de 90 días, que concluye el12 de agosto.

